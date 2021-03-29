По сюжету его пьесы «Перемирие» четыре солдата — два ополченца и два военнослужащих украинской армии — во время семидневного перемирия получают приказ восстановить на нейтральной зоне разрушенный дом. В доме живёт беременная женщина по имени Мария.
По словам Куралеха, «нейтралку» в пьесе можно рассматривать символически — как некое чистилище, в котором герои, то ли живые, то ли мёртвые, должны доспорить, довоевать, а в конце либо простить, либо расстаться в ненависти.
«По поводу «Перемирия» мне сразу сказали, что пьесы о нашей войне брать не будут, поскольку люди устали от войны в реальной жизни. <…> Хотя пьеса однозначно «сепарская», сама возможность диалога с украинцами на сцене, боюсь, многими в Донбассе сейчас будет воспринята болезненно, особенно на фоне того, что война продолжается, и люди по-прежнему гибнут», — рассказал драматург.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.