Люди устали от войны в реальной жизни, поэтому пьесы на эту тему ставить в донецких театрах не хотят. Об этом в интервью Украина.ру рассказал донецкий драматург Алексей Куралех

По словам Куралеха, «нейтралку» в пьесе можно рассматривать символически — как некое чистилище, в котором герои, то ли живые, то ли мёртвые, должны доспорить, довоевать, а в конце либо простить, либо расстаться в ненависти.

«По поводу «Перемирия» мне сразу сказали, что пьесы о нашей войне брать не будут, поскольку люди устали от войны в реальной жизни. <…> Хотя пьеса однозначно «сепарская», сама возможность диалога с украинцами на сцене, боюсь, многими в Донбассе сейчас будет воспринята болезненно, особенно на фоне того, что война продолжается, и люди по-прежнему гибнут», — рассказал драматург.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.