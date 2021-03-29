Для того, чтобы ситуация с коронавирусом на Украине пошла на спад, гражданам страны необходимо соблюдать соответствующие меры для ее сдерживания. Об этом 29 марта во время брифинга заявила врач-эпидемиолог Наталия Виноград

По словам эксперта, сейчас акцент делается на вакцинации, однако она не является решающей в борьбе с эпидемией коронавируса. По ее словам, в первую очередь необходимо принять карантинные меры. Тогда можно будет стабилизировать ситуацию до конца весны. В Чехии нашли новый штамм коронавируса © РИА Новости, Эдуард Эрбен | Перейти в фотобанк

«Если сегодня введем реальные карантинные ограничения и абсолютно контролируемым будет их соблюдение, то, несмотря на сложности, обусловленные в том числе и циркуляцией высокопатогенных штаммов, на конец мая стабилизируем ситуацию», — сказала Виноград.

По состоянию на утро 29 марта на Украине зафиксировано 1 652 409 случаев заражения COVID-19. За сутки в стране зафиксировано 8346 случаев заражения коронавирусом.

Больше всего случаев на Украине наблюдается во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.