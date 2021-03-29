Вначале был устроен благотворительный аукцион, кроме того, на сцене выступили актеры театра.
Затем гостей вечеринки позвали на сцену. К ним спустились полуобнаженные девушки в масках и стали танцевать среди них, демонстрируя белье и тело со всех сторон.
Отмечается, что среди участников мероприятия были глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутаты горсовета и облсовета, чиновники и бизнесмены.
При этом сами гости собрались в театре без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию. Херсонская область пока находится в «желтой» карантинной зоне. Это означает, что при проведении массовых мероприятий в помещении должно быть не больше 1 человека на 5 кв. метров.