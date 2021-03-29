За время с конца 90-х - начала 2000-х на Украине произошла серьезная трансформация олигархии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

По словам Бондаренко, нельзя сказать, что олигархи держат Украину в заложниках, все происходит эволюционным путем. Первый пошел: большая охота на Коломойского

«Если раньше олигархи сильно рвались в политику и пытались давить на власть, то теперь они превратились в крупные финансово-промышленные группы. Мало кто из олигархов лично пытается присутствовать во власти», — отметил он.

По мнению Бондаренко, сегодня речь идет не о борьбе со всеми олигархами, а о борьбе с определенными олигархами. На сегодняшнем этапе Украине не стоит спешить с деолигархизацией, указал он.

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