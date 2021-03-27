Президент Украины Владимир Зеленский отмену указа о назначении судей Конституционного суда словами о том, что они «могут отправляться на заслуженный отдых». Его слова приводит пресс-служба главы государства 27 марта

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении на должность судей Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и Александра Касминина, подписанный президентом Виктором Януковичем.

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда © пресс-служба Президента Украины

«Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых. Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ранее на Украине разразился политический кризис после того, как КСУ признал неконституционными ряд антикоррупционных законов. Из-за попыток Зеленского давить на судей высшая судебная инстанция оказалась парализована.