Печерский районный суд арестовал без права внесения залога бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко. Свой арест он прокомментировал в Facebook 26 марта

«Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье», — написал он.

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

«Она (Россия) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой», — сказал Семенченко.

Он также напомнил, что когда-то брал на поруки «массу людей».

25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу «частной военной компании» Семенченко и Шевченко. Троих подозреваемых отправили под домашний арест.