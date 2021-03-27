«Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас, будут более умнее и не так верят в свое собственное государство. Прошу помочь моей семье», — написал он.
Семченко также опубликовал видеообращение, в котором назвал свой арест «провокацией спецслужб Российской Федерации», которая хочет прекратить деятельность компании, боровшейся за границей с так называемой ЧВК «Вагнер».
«Она (Россия) хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решеткой», — сказал Семенченко.
Он также напомнил, что когда-то брал на поруки «массу людей».
25 марта СБУ обнародовала доказательства незаконных поставок военных товаров из РФ по делу «частной военной компании» Семенченко и Шевченко. Троих подозреваемых отправили под домашний арест.