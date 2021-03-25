Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить «вопль» по запрету иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости

В ЕС прокомментировали указ Путина о владении землей в Крыму © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, те, кто получил российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.

Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма. Президент РФ Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины заявили, что не признают данный указ.