«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам — справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией», — сказал Шеремет.
По его словам, те, кто получил российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма. Президент РФ Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины заявили, что не признают данный указ.