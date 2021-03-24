«Вчера заместитель (Арсена) Авакова Антон Геращенко выложил видеоролик с субботними протестами на Банковой, на основе которого Ратушному хотят вручить подозрение. На видео МВД активиста отождествляют с неустановленным лицом в капюшоне и маске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ролике содержатся персональные данные Ратушного, разрешения на распространение которых он не давал. Активист обратился в МВД и лично к Геращенко с официальным требованием опровергнуть информацию о том, что он являлся участником событий 20 марта.
20 марта под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи, которые смывают до сих пор.
Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы — его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.