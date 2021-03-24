Киевский активист, глава общественной инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный, который, предварительно, был координаторам погрома возле Офиса президента Украины, потребовал от замглавы МВД Антона Геращенко извинений. Об этом 24 марта сообщается на странице Ратушного в Facebook

«Вчера заместитель (Арсена) Авакова Антон Геращенко выложил видеоролик с субботними протестами на Банковой, на основе которого Ратушному хотят вручить подозрение. На видео МВД активиста отождествляют с неустановленным лицом в капюшоне и маске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ролике содержатся персональные данные Ратушного, разрешения на распространение которых он не давал. Активист обратился в МВД и лично к Геращенко с официальным требованием опровергнуть информацию о том, что он являлся участником событий 20 марта.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи, которые смывают до сих пор.

Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы — его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.