Украинские предприниматели, пострадавшие из-за ограничений по коронавирусу, могут рассчитывать на денежную помощь от Кабинета министров. Об этом 24 марта на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль

ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

«Государство готово выплатить предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в "красных" зонах, по 8 тыс. гривен (почти 22 тыс. рублей. — Ред.)», — сказал Шмыгаль.

Во время январского карантина Кабмин выделил из бюджета на этот год дополнительно 200 млн гривен (свыше 546 млн рублей) на одноразовую помощь ФОПам.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новый общенациональный локдаун украинские власти вводить не планируют.