По его словам, денежные выплаты будут аналогичны тем, которые бизнесмены Украины получили зимой во время полного локдауна.
«Государство готово выплатить предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в "красных" зонах, по 8 тыс. гривен (почти 22 тыс. рублей. — Ред.)», — сказал Шмыгаль.
Во время январского карантина Кабмин выделил из бюджета на этот год дополнительно 200 млн гривен (свыше 546 млн рублей) на одноразовую помощь ФОПам.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новый общенациональный локдаун украинские власти вводить не планируют.