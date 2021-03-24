Факты, собранные международными наблюдателями, говорят не только о массовом нарушении Киевом Минских соглашений, но и о конкретных действиях, направленных на организацию эскалации конфликта и стремление к кровопролитию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ожидается, что после Пасхи — 2 мая — начнётся крупное украинское наступление.

«У любого здравомыслящего человека такие шаги вызывают беспокойство. И мы отдаём себе отчёт, что напряжение растёт, а шансы на мирное урегулирование падают. Однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату оно точно не состоится», — сказал Родион Мирошник.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».