Совместная международная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала 2021 года фиксирует около 500 единиц украинской тяжёлой военной техники, из которых более 180 — танки и более 200 — тяжёлая артиллерия, которые Украина подтягивает к линии соприкосновения.
Ожидается, что после Пасхи — 2 мая — начнётся крупное украинское наступление.
«У любого здравомыслящего человека такие шаги вызывают беспокойство. И мы отдаём себе отчёт, что напряжение растёт, а шансы на мирное урегулирование падают. Однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату оно точно не состоится», — сказал Родион Мирошник.
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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».