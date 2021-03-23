Украинскому президенту кажется, что война решила бы его проблемы: вернула бы народное доверие, которое он разменял на повышение тарифов и распродажу земли, обеспечила бы ему звонок Байдена, которого он так ждёт, позволила бы отсрочить ответственность за «охоту на ведьм», считает Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске

- Родион Валерьевич, на линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная — нарастает военная напряженность: постоянные обстрелы территории ЛНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи — 2 мая — начнется крупное украинское наступление. Это досужие разговоры или все-таки ситуация очень серьезна?

⁃ Совместная международная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала 21-го года фиксирует около 500 единиц украинской тяжёлой военной техники, из которых более 180 — танки и более 200 — тяжелая артиллерия, которые Украина подтягивает к линии соприкосновения. Эти факты, собранные международными наблюдателями, и говорят они не только о массовом нарушении Киевом Минских соглашений, но и о конкретных действиях, направленных на организацию эскалации конфликта и стремлению к возобновлению кровопролития.

У любого здравомыслящего человека такие шаги вызывают беспокойство. И мы отдаём себе отчёт, что напряжение растёт, а шансы на мирное урегулирование падают. Однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату, оно точно не состоится.

- Если Киев действительно готов к наступлению, то зачем ему это нужно? Каковы причины? Кто Зеленского может к этому подталкивать: внешние силы (в лице новой американской администрации) или внутренние (остановить окончание Северного потока-2, добившись новых санкций против России со стороны ЕС; стать своим в глазах радикальных украинских националистов)?

⁃ Киев вполне готов к созданию «картинки войны», и если при этом будут гибнуть люди и разрушаться дома, их это вполне устроит, но точно не устроит нас. Молчать уже никто не будет.

Зеленскому все кажется, что «маленькая победоносная война» решила бы все его проблемы: вернула бы народное доверие вместе с рейтингами, которые он разменял на повышение тарифов и распродажу земли, обеспечила бы ему звонок Байдена, которого он так ждёт, позволила бы, хоть на время отсрочить ответственность за ту внутреннюю охоту на ведьм, которую он организовал против своих оппонентов, пользуясь сходками под названием заседания СНБО.

Только кто ему сказал, что возможная эскалация конфликта будет для него маленькой и победоносной?

- Каково в настоящий момент соотношение сил на фронте? Насколько ВСУ готовы к наступлению, а Народная милиция ЛНР к обороне — достаточно ли вооружений, опыта, полностью ли укомплектованы подразделения? Правду ли, говорят, что перед последней поставлена задача — продержаться сутки до подхода российской армии? Где ВСУ предположительно могут начать наступление?

— Военные подразделения республик Донбасса внимательно следят за любыми перемещениями подразделений ВФУ. Им известны все возможные точки атак и обострений, они на этих позициях уже, как минимум 6 лет после Дебальцевско-Чернухинской операции, а остальные еще больше.

В 2014 и 2015-ом годах ВСУ получили жесткий отпор с котлами и огромными потерями от разрозненных и только собранных боевых подразделений ЛНР и ДНР. Сегодня у республик полноценные армии. Укомплектованные, обученные и обстрелянные, имеющие семилетний боевой опыт. Почему кто-то решил, что они могут быть для кого-то «легкой добычей»?

Пока украинская армия побеждает только в своих пропагандистских речах, а о котлах и поражениях предпочитают не вспоминать, а вспомнить придётся, если кто-то вдруг почувствует себя новеньким Наполеончиком. Ну и ребята на позициях точно знают, что они в этом противостоянии не одни, За нами Россия!

- Что, печальный опыт Грузии в августе 2008 года, когда ее армия была разгромлена за несколько суток российской армией, не является для Киева уроком, который наглядно демонстрирует, чем подобная авантюра с наступлением может закончиться?

— Пропагандистская машина Украина сейчас со всем усердием работает над оболваниванием украинцев, и чем дальше они от линии соприкосновения, тем «боевой дух» выше.

На Галичине и на границе с Польшей, он аж зашкаливает от уровня ура-патриотизма, потому что там верят, что до них не дойдёт. Я бы не был столь категоричен!

- Если украинское наступление все же начнется, и оно приведет к вмешательству в конфликт российской армии, то где может, и где нужно будет российской армии остановиться, на какой линии?

— Российская армия подчиняется политической воле руководителей страны и приказам умных и достойных военачальников, которые совершенно точно не нуждаются в моих подсказках.