Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко убежден, что в беспорядках под зданием Офиса президента (ОП), которые произошли 20 марта, заинтересован бывший глава государства, нардеп Петр Порошенко. Об этом Геращенко сообщил в эфире телеканала ICTV 22 марта

«Есть человек… который считает, что он несправедливо проиграл на прошлых выборах президента. Он считает, что нужно делать чем хуже, тем лучше… Я сказал, кто заинтересован… Это бывший кандидат в президенты, который проиграл во втором туре. Это моя субъективная точка зрения», — заявил замглавы МВД.

Организаторы акции в поддержку Стерненко в Киеве анонсировали новую «академию уличного протеста» © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi Сергея Щербича радикала Сергея Стерненко. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.

Впоследствии лидер киевского неформального молодежного движения «Гонор», которое украинские СМИ назвали организатором субботней акции, Сергей Филимонов опубликовал на своей странице в Facebook фото с пачками сливочного масла «Рошен», иронизируя над попыткой возложить ответственность за акцию на Порошенко и его сторонников.