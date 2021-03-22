Певица украинского происхождения Наташа Королева, которая в разгар карантина по коронавирусу жаловалась на плачевное материальное положение из-за отмены концертов в карантин, похвасталась перед подписчиками своим отпуском с мужем на Мальдивах. Соответствующий пост артистка на днях разместила в Instagram

«Зачем из старухи делать молодуху?»: Королева тащит мать под нож пластического хирурга © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«Все жаловались, что денег нет», «Кому-то есть нечего, а кому бриллианты маленькие, так всегда», «В России заработала, теперь и за границей отдохнуть можно», «Грядет третья волна короны. Пусть отдохнут, они устали», «Ага, переживали, что на Мальдивы денег не хватит», — отреагировали подписчики.

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К слову, буквально несколько месяцев назад Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) уже побывали на пляжах Танзании, где снимали шоу «Племя».

Обратили внимание подписчики и на сториз певицы, где она рассказала о том, что, помимо пляжного отдыха на Мальдивских островах, они с супругом ведут активный образ жизни и посещают местный спортзал. Туда Королева пришла в широком комбинезоне с рисунком в виде огромных черепов, а ее муж-стриптизер — в шлепках на босу ногу.