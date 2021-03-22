Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин, побывавшие не так давно на вечеринке по случаю 30-летия блогера Насти Ивлеевой, удивили журналистов на вопрос об их личной жизни. Об этом 21 марта написала «Экспресс газета»

День рождения Ивлеевой прошел в стиле кибер-барокко, куда гостей попросили одеться соответственно теме. Пугачева выбрала шорты, надев поверх них прозрачную юбку. Ее супруг решил не ограничивать свою фантазию и разбавил образ со старинным камзолом удлиненными шортами.

Про любовь, дороги и рабов: украинский шоу-бизнес за неделю с 15 по 19 марта

«Нас любовь греет», — ответила примадонна.

Поинтересовались журналисты у 71-летней исполнительницы, не чувствует ли она себя странно на вечеринке в компании 30-летней Ивлеевой, 39-летней ведущей Ксении Собчак и 19-летнего блогера Дани Милохина.

«В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что я к этому сейчас снова пришла», — заявила Пугачева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»: УРГАНТ ПОШУТИЛ НАД ПУГАЧЕВОЙ И ЕЕ НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ.

Почти год певица не посещала массовые мероприятия, так как входит в группу риска по коронавирусу. Пропустила она даже день рождения дочери своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, куда ходила каждый год.

В последние недели Пугачева все чаще стала выходить из дома, так что поклонники начали предполагать, что, возможно, и на свой день рождения примадонна закатит вечеринку. Уже меньше чем через месяц, 15 апреля, ей исполнится 72 года.