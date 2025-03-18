https://ukraina.ru/20250318/1061879168.html

Какие козыри остались у Зеленского и как США могут усложнить жизнь России – Денисов

Какие козыри остались у Зеленского и как США могут усложнить жизнь России – Денисов - 18.03.2025 Украина.ру

Какие козыри остались у Зеленского и как США могут усложнить жизнь России – Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, что... Украина.ру, 18.03.2025

2025-03-18T16:18

2025-03-18T16:18

2025-03-18T16:18

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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, что будут обсуждать Путин и Трамп в ходе телефонного разговора, как Белграду избежать украинского сценария и что сделает президент США, если сорвётся возможное прекращение огня. 00:28 – Телефонные переговоры Путина и Трампа;05:26 – О массовых протестах в Сербии: как Белграду избежать Майдана?15:53 – С чем Украине идти на переговоры?21:03 – Как США будут продавливать Россию?24:34 – Кто выступает против мира и почему так?#Денисов #Путин #Трамп #Сербия #Белград #Вучич #Курск #Курскаяобласть #Европа #Британия #Франция #США #ЕС #Крым #Макрон #Зеленский #Украина #Россия #война Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, сша, россия, белград, дональд трамп, владимир путин, ес, вконтакте