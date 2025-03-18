Какие козыри остались у Зеленского и как США могут усложнить жизнь России – Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, что будут обсуждать Путин и Трамп в ходе телефонного разговора, как Белграду избежать украинского сценария и что сделает президент США, если сорвётся возможное прекращение огня.
00:28 – Телефонные переговоры Путина и Трампа;
05:26 – О массовых протестах в Сербии: как Белграду избежать Майдана?
15:53 – С чем Украине идти на переговоры?
21:03 – Как США будут продавливать Россию?
24:34 – Кто выступает против мира и почему так?
#Денисов #Путин #Трамп #Сербия #Белград #Вучич #Курск #Курскаяобласть #Европа #Британия #Франция #США #ЕС #Крым #Макрон #Зеленский #Украина #Россия #война
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00:28 – Телефонные переговоры Путина и Трампа;
05:26 – О массовых протестах в Сербии: как Белграду избежать Майдана?
15:53 – С чем Украине идти на переговоры?
21:03 – Как США будут продавливать Россию?
24:34 – Кто выступает против мира и почему так?
#Денисов #Путин #Трамп #Сербия #Белград #Вучич #Курск #Курскаяобласть #Европа #Британия #Франция #США #ЕС #Крым #Макрон #Зеленский #Украина #Россия #война
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"Руководство стран ЕС "дрожит" в ожидании разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Европе боятся, что последствия могут иметь "разрушительный" эффект для их безопасности. В Киеве испугались, что американский лидер согласится передать Москве территории, которые РФ еще не контролирует. Об этом написала немецкая газета Bild