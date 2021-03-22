На Украине 62% проверенного сливочного масла оказалось фальсификатом. Об этом на днях сообщил президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин Безрукий, передает «Обозреватель»

В Виннице продают масло от несуществующего завода © flickr.com, michelle@TNS

«Покупатель сразу понимает, что в дешевом масле может быть что-нибудь не то. Именно из-за этого фальсификат продается по цене настоящего масла. И высокая цена не выступает залогом качества», — сказал Безрукий.

Он добавил, что реже всего фальсификат встречается в крупных торговых сетях.

«Супермаркеты заметнее, их легче "поймать" и оштрафовать. Поэтому большая часть фальсификата все же продается через ярмарки, базары, мелкооптовые рынки. Когда вы покупаете что-то там, то рискуете гораздо больше, чем если купите масло в обычном супермаркете», — объяснил Безрукий.

Подделку практически невозможно распознать невооруженным глазом.

«Все методы определения фальсификата, разрекламированные в интернете, скорее всего, введут в заблуждение потребителя. Пищевая промышленность не стоит на месте. Например, сейчас в фальсификат не обязательно кладут пальмовые жиры, как принято считать. Жиры в купленном масле могут быть и животного происхождения, но не молочные, как нужно. Поэтому, если хотите уберечься от подделок, лучше покупать сливочное масло проверенных торговых марок, которые ранее не были замешаны в фальсификате продукта», — подытожил эксперт.