Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе не хотели атаковать Донецкий аэропорт, потому что боялись действий олигарха Рината Ахметова, у которого в регионе сосредоточен бизнес. Об этом он рассказал 21 марта в интервью «Эспрессо»

Турчинов рассказал, что применял ненормативную лексику, чтобы убедить офицеров в необходимости выполнения этого боевого задания.

«Когда они уже захватили новый терминал, я дал команду нанести по нему воздушный удар. [Несколько] часов не докладывают о выполнении боевой задачи. В чем проблема? "Александр Валентинович, вы же понимаете, что этот терминал принадлежит Ринату Ахметову. Он нам может счет выставить за то, что мы его разрушим". Я редко применяю ненормативную лексику, но здесь я уже себя не сдерживал. Сказал, что если этого не будет сделано в течение определенного времени, то у нас уже будут другие форматы отношений. Тогда и ударили по терминалу», — рассказал он.

По его словам, это была «одна из первых очень серьезных и очень удачных операций».

Темная башня войны в Донбассе. Что скрывается за историей обороны аэропорта в Донецке © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В ходе военного противостояния в Донбассе в 2014-2015 годах боевые действия также шли между силовиками ДНР и Вооружёнными силами Украины на территории стратегического объекта — международного аэропорта «Донецк». Длительный конфликт закончился отходом украинских подразделений в середине января 2015 года.

Аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года, поскольку его сооружения были полностью разрушены. Стоит отметить, что реконструкция аэропорта закончилась в 2012 году. Тогда был открыт новый семиэтажный терминал с пропускной способностью 3,1 тыс. пассажиров в час.