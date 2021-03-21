До того, как будет завершено строительство газопровода «Северный поток 2» ожидать агрессии Киева против республик Донбасса не стоит, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру 19 марта

Российская армия вмешается в военный конфликт в Донбассе, если войска киевского режима пойдут в наступление на позиции Донецка и Луганска, полагает эксперт.

«Я думаю, что до окончания строительства «Северного потока-2» ни агрессия Украины, ни ответ на нее со стороны России не будет осуществляться», — сказал Безпалько.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.

Вмешательство войск РФ в Донбассе приведет к поражению украинской армии и, возможно, к заключению новых соглашений, подчеркнул он.

Сейчас же Россия «не сможет вмешиваться своими военными инструментами напрямую» в ситуацию в Донбассе, констатировал Безпалько.