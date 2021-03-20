На утро 20 марта на Украине зарегистрировали 15 292 новых случая заражения коронавирусом, лидируют по этому показателю Львовская и Днепропетровская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. За прошлые сутки госпитализированы 4369 человек.

Выздоровели 5190 пациентов, скончались 260. За день проведено 114 719 тестов на коронавирус. Западная Украина с 15 по 19 марта: Локдаун во Львове и воссоздание «Галицко-Волынского княжества» в Тернополе

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

За все время пандемии на Украине выявили коронавирус у 1 535 218 человек. Побороли болезнь 1 253 972 человека. Скончались от осложнений 29 775.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также локдаун вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.