В частности, заболели 797 детей и 367 медработников. За прошлые сутки госпитализированы 4369 человек.
Выздоровели 5190 пациентов, скончались 260. За день проведено 114 719 тестов на коронавирус.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
За все время пандемии на Украине выявили коронавирус у 1 535 218 человек. Побороли болезнь 1 253 972 человека. Скончались от осложнений 29 775.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также локдаун вводят в Киеве, Полтаве и Тернополе.