Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца. СБУ ранее сообщила, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська также отмечал, что существует вероятность блокирования его YouTube-канала.
Эксперт отметил, что у Шария около 2,5 млн подписчиков на ютубе, что хорошо для блогера, но именно этим и ограничивается его электоральный потенциал, а политические возможности Шария переоценены им самим.
«Это решение запредельно тупое. Шария они не вытащат в Украину. Доказать хоть чего-то существенного против него не смогут. И одновременно настроят против себя «ватную» общественность, которая в 19-м году составляла ядро электорального триумфа Зеленского», — указал Лесев.
Шарий хороший журналист и провокатор, но это не человек, за которого хочется рискнуть, потому и перспектив на политической ниве в Украине у него никаких, зато в информационной повестке он по-прежнему остается одним из главных хедлайнеров страны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.