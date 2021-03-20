Решение украинских властей обвинить находящегося за рубежом блогера Анатолия Шария в государственной измене не поддается никакой логике и не выдерживает никакой критики. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Шарий как зеркало украинской деградации © Facebook, Анатолий Шарий Денис Малюська также отмечал, что существует вероятность блокирования его YouTube-канала.

Эксперт отметил, что у Шария около 2,5 млн подписчиков на ютубе, что хорошо для блогера, но именно этим и ограничивается его электоральный потенциал, а политические возможности Шария переоценены им самим.

«Это решение запредельно тупое. Шария они не вытащат в Украину. Доказать хоть чего-то существенного против него не смогут. И одновременно настроят против себя «ватную» общественность, которая в 19-м году составляла ядро электорального триумфа Зеленского», — указал Лесев.

Шарий хороший журналист и провокатор, но это не человек, за которого хочется рискнуть, потому и перспектив на политической ниве в Украине у него никаких, зато в информационной повестке он по-прежнему остается одним из главных хедлайнеров страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.