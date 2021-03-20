Президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизвел внутри и внешнеполитическую линию своего предшественника Петра Порошенко. И даже переплюнул его в плане юридического произвола. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Атакой на оппозицию Зеленский обнулил свои перспективы © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее были введены санкции в отношении одного из лидеров политсилы Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Даже не зная лично Зеленского, очевидно, что в его поведении произошел тот самый надлом, когда выбираешь «между женой и любовницей», подчеркнул эксперт.

«Зеленский выбрал линию Майдана. Всю ту официальную историографию «от Петра», на противопоставлении к которой Зеленский и победил в 2019 году. Он полтора года морозился от принципиальных вопросов, которые волновали всю страну. Когда посадят Порошенко? Что будет с законом о языке? Как добиться реинтеграции Донбасса? Теперь на эти вопросы поставлены ответы. Окончательно», — констатировал Лесев.

Но закрывая источники инакомыслия, команда Зеленского не выпускает пара общественной ненависти, которая сегодня зашкаливает, поэтому на Украине взорваться может что угодно где угодно и даже по совершенно аполитичному событию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.