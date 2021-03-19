Шведское управление медпрепаратов расследует еще один случай смерти пациента после вакцинации препаратом от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, сообщило Шведское радио 19 марта

Мужчина 60 лет умер спустя две недели после вакцинации. Как сообщается, скончавшийся страдал от серьезных заболеваний.

Первая в Швеции смерть после прививки AstraZeneca произошла на юге страны. Из-за тяжелого нарушения свертываемости крови умерла 60-летняя женщина, ранее не болевшая никакими серьезными заболеваниями.

Нам больше достанется. Почему власти Украины не признают проблем с вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

В компании AstraZeneca уверяют в безопасности своей вакцины, а Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что преимущества от использования данной вакцины перевешивают риски.