Боинг выполнял рейс из Доминиканской Республики на Украину. По словам одной из пассажирок лайнера, после набора высоты стало очевидно, что самолет неисправен.
«Одни почувствовали запах топлива, другие — азота. Потом откуда-то из крыльев стал бить фонтан… И только потом кто-то сказал, что это не фейерверк, это из баков сливают топливо. Потому что при аварийной посадке с полными баками садиться нельзя. Нас готовили к аварийной посадке!» — рассказала она.
До того как вернуться в аэропорт, самолет около часа кружил над Атлантикой, сливая топливо. Затем туристов отправили в Киев на другом борту.
Пассажирка отметила, что причину нештатной ситуации пассажирам не назвали, но появилась информация, что загорелся правый двигатель боинга.