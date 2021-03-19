В среду, 17 марта, выполнявший рейс в Киев боинг-767 с 400 пассажирами на борту начал терять высоту сразу после взлета. Об этом 19 марта сообщают «Факты»

Боинг выполнял рейс из Доминиканской Республики на Украину. По словам одной из пассажирок лайнера, после набора высоты стало очевидно, что самолет неисправен. Коронавирус: Комаровский рассказал, почему корабль опаснее самолета © Facebook, Евгений Комаровский

«Одни почувствовали запах топлива, другие — азота. Потом откуда-то из крыльев стал бить фонтан… И только потом кто-то сказал, что это не фейерверк, это из баков сливают топливо. Потому что при аварийной посадке с полными баками садиться нельзя. Нас готовили к аварийной посадке!» — рассказала она.

До того как вернуться в аэропорт, самолет около часа кружил над Атлантикой, сливая топливо. Затем туристов отправили в Киев на другом борту.

Пассажирка отметила, что причину нештатной ситуации пассажирам не назвали, но появилась информация, что загорелся правый двигатель боинга.