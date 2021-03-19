В украинском городе Сумы местные власти решили на две недели ввести «тайм-аут», чтобы не пришлось вводить жесткий локдаун. Об этом сообщил в видеообращении в Facebook мэр города Александр Лысенко 18 марта

Режим «тайм-аута» вводится с с 22 марта по 5 апреля.

«Мы хотим, чтобы нам удалось сделать тайм-аут по заболеваемости, сделать паузу. Мы должны все вместе сделать тайм-аут по коронавирусу, чтобы не было потом локдауна», — сказал мэр.

Мэр Львова самовольно закрывает город на локдаун © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

С 22 по 28 марта ученики 5-11 классов уходят на дистанционное обучение. Младшие классы продолжают очное обучение. Детские сады будут работать в обычном режиме.

Также на две недели отменяется проведение культмассовых мероприятий, спортивные состязания пройдут без зрителей. Полицейские проследят за соблюдением карантинных мер, за отсутствие маски будут штрафовать.

Ранее в связи с распространием коронавируса карантинные ограничения ужесточили во Львове, Полтаве и Тернополе, также неполный локдаун ввел в Киеве мэр Виталий Кличко.