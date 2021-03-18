Подавляющее большинство украинцев (93%) считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного 17 марта на сайте украинского Центра Разумкова

Украинцам придется заплатить за услуги ЖКХ больше, чем они рассчитывали — Минэнерго © Украина.ру/Стрингер данным исследования, недостаточно высокими цены на услуги ЖКХ назвали лишь 0,4% жителей страны, оказались довольны текущей стоимостью «коммуналки» только 3% украинцев.

При этом наибольшее число респондентов возлагают вину за плачевную ситуацию с ростом тарифов на правительство (29%) и президента Украины (24%). Верховную Раду и энергетические компании считают ответственными лишь 9,5% и 7% опрошенных соответственно.

Всего в рамках исследования были опрошены более двух тысяч человек из всех регионов Украины.

В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию.

Позже по решению президента Украины Владимира Зеленского тарифы на газ для населения были снижены на 30% — до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.