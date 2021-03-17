Сын Ротару сделал странное признание о своем ВИЧ-статусе

Единственный сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко похвастался подписчикам, что чист от заболеваний, передающихся половым путем. Об этом он решил во всеуслышание заявить в сториз Instagram 16 марта

Наследник Ротару показал фото с результатами своих анализов из медицинского центра Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Судя по снимку, ВИЧ, гепатит В и С, а также сифилис у него не обнаружили.

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Для чего ему нужен был этот документ, Евдокименко не уточнил, однако фото подписал «к весне готов».

Украинская актриса Сумская отреагировала на обвинения в непатриотичности дочери, переехавшей в РФ © Тоня Паперная/Инстаграм Руслан Евдокименко много лет состоит в браке с одной женщиной, зовут ее Светлана. У пары двое уже взрослых детей, которые проживают в США.

Из игривой фразы мужчины об анализах можно было бы предположить, что семья дала трещину, но не так давно его жена выложила в Instagram пост, посвященный годовщине их свадьбы, где призналась мужу в любви.