В Ялте никак не могут продать бывшую квартиру Ротару

«Дом, в котором были прожиты прекрасные годы детства и юности в Ялте… Приятные воспоминания», — написал Евдокименко, показав дом и уточнив, что жили они в нем на пятом этаже.
Одни подписчики мужчины порекомендовали ему «возвращаться домой из оккупации», другие вспомнили свои воспоминания из детства, связанные с этой многоэтажкой, а кто-то даже назвал цену недвижимости.
«Видела фото вашей квартиры на ЦИАН, продают за 20 миллионов рублей», — написала одна женщина.
Евдокименко ответил, что «это уже не важно». Действительно, семья певицы уже давно продала квартиру в Ялте, где много лет жила исполнительница. На продажу недвижимость выставили уже новые владельцы, и объявление до сих пор активно.
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К слову, все, с чем связано имя певицы Ротару, сильно дорожает. Квартиры в указанном районе стоят до 6 миллионов рублей, за баснословные суммы артистка выставила и другую недвижимость, принадлежащую ей в Крыму.
Например, за гостиницу Villa Sofia в Ялте на 12 номеров она запросила 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 миллионов рублей.
Руслан Евдокименко — единственный сын Ротару и ее уже покойного мужа — артиста Анатолия Евдокименко. Двое внуков исполнительницы София и Анатолий живут в США.