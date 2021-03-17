В Ялте никак не могут продать бывшую квартиру Ротару

Единственный сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал подписчикам дом в Ялте, в котором вырос. Соответствующую запись он сделал на днях у себя в Instagram

«Дом, в котором были прожиты прекрасные годы детства и юности в Ялте… Приятные воспоминания», — написал Евдокименко, показав дом и уточнив, что жили они в нем на пятом этаже.

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«Видела фото вашей квартиры на ЦИАН, продают за 20 миллионов рублей», — написала одна женщина.

Евдокименко ответил, что «это уже не важно». Действительно, семья певицы уже давно продала квартиру в Ялте, где много лет жила исполнительница. На продажу недвижимость выставили уже новые владельцы, и объявление до сих пор активно.

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К слову, все, с чем связано имя певицы Ротару, сильно дорожает. Квартиры в указанном районе стоят до 6 миллионов рублей, за баснословные суммы артистка выставила и другую недвижимость, принадлежащую ей в Крыму.

Например, за гостиницу Villa Sofia в Ялте на 12 номеров она запросила 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 миллионов рублей.

Руслан Евдокименко — единственный сын Ротару и ее уже покойного мужа — артиста Анатолия Евдокименко. Двое внуков исполнительницы София и Анатолий живут в США.