«Сложное, но крайне необходимое решение… С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта… Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках», — написал он.
В частности, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки.
Места общественного питания во Львове будут работать «на вынос» и доставку. В торговых центрах будут функционировать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу. Кроме того, все массовые мероприятия во Львове переносятся. Также салоны красоты и спортивные залы работают по предварительной записи.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство дать региональным властям самим ужесточать по необходимости карантинные ограничения.