Мэр Львова Андрей Садовый 17 марта в своем Facebook заявил о введении де-факто локдауна в городе из-за коронавируса

Каникулы, футбол, просьба к власти: Кличко провел срочный брифинг из-за COVID-19 © Facebook, Віталій Кличко

В частности, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение. Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки.

Места общественного питания во Львове будут работать «на вынос» и доставку. В торговых центрах будут функционировать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу. Кроме того, все массовые мероприятия во Львове переносятся. Также салоны красоты и спортивные залы работают по предварительной записи.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство дать региональным властям самим ужесточать по необходимости карантинные ограничения.