Менее 20% украинцев готовы поддержать президента страны Владимира Зеленского на выборах главы государства, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 16 марта на сайте организации

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, Зеленский получил бы 19% голосов среди всех опрошенных и 27% из числа тех, что готовы принять участие в выборах и определились с тем, за кого будут голосовать.

Несмотря на столь низкий уровень поддержки, это наивысший результат среди всех претендентов.

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua Петра Порошенко готовы проголосовать 13,5% и 20% соответственно. За депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 13% и 17%, Юлию Тимошенко — 8% и 10%, Игоря Смешко — 5% и 6%, за экс-премьера Владимира Гройсмана — 2% и 3%, за Руслана Кошулинского — 2% и 3%, за Олега Ляшко — 2% и 2%, за спикера Рады Дмитрия Разумкова — 1,5% и 2%.

В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины.

Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов — Зеленский, Бойко, Порошенко и Разумков.

«В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко, Ю. Бойко или Д. Разумковым становится победителем президентских выборов. Д. Разумков побеждает П. Порошенко и Ю. Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю. Бойко», — говорится в опросе.

Исследование провели с 5 по 9 марта методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.