На заседании в формате видеоконференции Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект №3002а.
Законопроект предполагает установление пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным грамотой или почетной грамотой Верховной Рады.
Первый заместитель председателя комитета Михаил Цымбалюк отметил, что в Законе «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» не упоминаются лица, которые за годы независимости Украины
— сделали весомый вклад в различных сферах жизнедеятельности;
— имеют заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства;
— способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе;
— принимали активное участие в законотворческой деятельности;
— внесли весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеют заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны;
— и были награждены за это грамотой или почетной грамотой Верховной Рады.
Таким образом, если закон будет принят, лица, к которым он будет применяться, будут получать надбавку к пенсии в размере, предусмотренном в ст. 5 этого закона (20%). При этом пока неизвестно, будет она выплачиваться единоразово или пожизненно. Также рассматривается механизм возможного лишения такой пенсии.