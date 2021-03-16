В украинский парламент внесен законопроект, который предлагает установление пенсий «за особые заслуги». Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Верховной Рады

На заседании в формате видеоконференции Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект №3002а.

Законопроект предполагает установление пенсий за особые заслуги гражданам, награжденным грамотой или почетной грамотой Верховной Рады. Одесситка подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии © AP, Efrem Lukatsky

Первый заместитель председателя комитета Михаил Цымбалюк отметил, что в Законе «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» не упоминаются лица, которые за годы независимости Украины

— сделали весомый вклад в различных сферах жизнедеятельности;

— имеют заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства;

— способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развитию демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе;

— принимали активное участие в законотворческой деятельности;

— внесли весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеют заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны;

— и были награждены за это грамотой или почетной грамотой Верховной Рады.

Таким образом, если закон будет принят, лица, к которым он будет применяться, будут получать надбавку к пенсии в размере, предусмотренном в ст. 5 этого закона (20%). При этом пока неизвестно, будет она выплачиваться единоразово или пожизненно. Также рассматривается механизм возможного лишения такой пенсии.