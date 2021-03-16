Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности России, передает 16 марта РИА Новости

Биолог дал прогноз на использование миром российской вакцины «Спутник V» © pnp.ru Владимира Путина.

Российский препарат в страну привез секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Он прибыл в столицу Вьетнама Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.