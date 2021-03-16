На Украине неоднократно звучали заявления о том, что конфликт в Донбассе можно и нужно решать путём молниеносной блистательной военной операции. Похоже, там очень многие позабыли, чем предыдущие «блистательные операции» заканчивались. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что предыдущие попытки Киева решить конфликт силовым путем заканчивались очередными котлами и очередным разгромом украинской армии.

«К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны. Постоянно уже день полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — категоричен Корнилов.

Проблема Украины состоит в том, что она живёт от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими поражениями радостными воспоминаниями о своих победах, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.