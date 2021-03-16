На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений. В МВД, в частности, заявили о готовности приступить к «деоккупации» региона.
Эксперт подчеркнул, что предыдущие попытки Киева решить конфликт силовым путем заканчивались очередными котлами и очередным разгромом украинской армии.
«К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны. Постоянно уже день полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — категоричен Корнилов.
Проблема Украины состоит в том, что она живёт от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими поражениями радостными воспоминаниями о своих победах, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.