Публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру оценил последствия для украинской экономики от конфликта Киева и Пекина вокруг предприятия «Мотор Сич»

На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva

«Чего, собственно, и добиваются хозяева большей части террористов мира, в том числе и киевских террористов, Соединенные государства Америки. Их политика относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек», — сказал Анатолий Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ситуация вокруг запорожского предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

На днях СНБО принял решение вернуть в собственность государства завод «Мотор Сич». В ответ на это МИД КНР потребовал уважать права китайских инвесторов.