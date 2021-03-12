Власть на Украине держится неприкрытым террором и нарушает все законы, до которых может дотянуться, считает публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».

- Анатолий Александрович, почему о Харьковских соглашениях на Украине заговорили сейчас?

— Харьковские соглашения были для Украины весьма полезны. Напомню, что по этим соглашениям Украина получила стабильную скидку на цену за поставки газа, исчисляемую по принятым в международной практике формулам. Причем скидка была очень солидная. На момент заключения этих соглашений газ стоил для Украины свыше 400 долларов за тысячу кубометров, а скидка была 100 долларов с тысячи кубометров. Причем на весь срок действия соглашений.

Для Украины это было баснословно выгодно, именно поэтому оно невыгодно для профессиональных украинцев, то есть тех, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России. А теперь, когда к власти приведена террористическая часть этой группировки, они, естественно, хотят отомстить всем, кто действует в интересах граждан Украины.

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Единственный закон, который даже этой власти не удастся нарушить, — это закон природы. В частности, третий закон Ньютона, по которому всякое действие порождает равное противодействие. Чем больше будут беспредельничать нынешние власти Украины, тем больше им это потом выйдет боком.

- Еще одно спорное решение СНБО — национализация предприятия «Мотор Сич». Чем рискует Украина, когда идет на откровенный конфликт с Китаем?

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Замечу, что в МВФ вносят деньги все его члены, в том числе Российская Федерация, но распоряжаются этими деньгами Соединенные государства Америки. Формула голосования в МВФ такова, что Соединенные государства могут продавить то, что им нужно, даже вопреки мнению остальных членов. Поэтому все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный.

- Почему СНБО стал орудием украинской власти для расправы с оппонентами?

Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

- Что ожидает Игоря Коломойского, против которого недавно США ввели санкции?

— Что будет с Коломойским, не знаю. Он может на самый худой конец спрятаться в Израиле или еще в каком-нибудь государстве. Помнится, он хвастался тем, что у него тройное гражданство. В любом случае американцы вряд ли реально потребуют его выдачи. Скорее, они предъявили ему черную метку, это сделано для того, чтобы он сидел и не высовывался.