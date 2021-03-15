По закону депутаты не могут отвечать перед судом за прошлые голосования в Раде, однако другие причастные к подготовке Харьковских соглашений могут быть привлечены к ответственности. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге 15 марта

По словам спикера Рады, Служба безопасности Украины (СБУ) уже «пришла с тем, чтобы получить информацию, кто как голосовал, с соответствующими решениями суда».

Разумков напомнил, что согласно Конституции депутаты обладают индемнитетом и не несут ответственности за свои действия и голосования в стенах Верховной Рады. Удар по индемнитету. Зачем Зеленский полез в петлю Данилова © president.gov.ua

«Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность, индемнитет остается и остается для всех коллег, которые сегодня работают. Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но посмотрим, суд есть суд», — сказал Разумков.

Однако, отметил Разумков, могут привлечь к ответственности участников процесса, не являющихся депутатами, тех, кто готовил эти материалы и предлагал рассмотреть вопрос в Раде, особенно если они «действовали не в интересах Украины, а в интересах другого государства».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».