По случаю Дня украинского добровольца президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении госнаград тем, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте президента 14 марта

«Правосеки*» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате © УНИАН

Среди награжденных — члены Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*, батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и Организации украинских националистов (ОУН). Также награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот» и Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь».

«Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины», — говорится в сообщении.

Четырнадцатого марта на Украине отмечается День добровольца. Решение об установлении этого дня было принято Верховной Радой 17 января 2017 года. Эта дата была выбрана в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

Указанные добровольческие нацбатальоны начали формироваться с 2014 года националистами и не находятся в подчинении Вооруженных сил Украины. В 2014 году Межрегиональный общественный фонд содействия стратегической безопасности сообщал, что на тот момент на Украине действовали 30 карательных спецподразделений и других экстремистских формирований, занимающихся противоправной деятельностью.

Впоследствии некоторые из участников спецбатальонов были обвинены Генпрокуратурой в зачистках гражданского населения в Донбассе, пытках и похищениях людей, но многие избежали наказания.

* Организация запрещена в РФ