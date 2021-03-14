Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» должна стать не только «секси», но и «смарт». Об этом 13 марта заявил глава политической силы Александр Корниенко, говорится на сайте партии

Александр Корниенко: кто он © korniyenko.in.ua | korniyenko.in.ua | Перейти в фотобанк пообещал Корниенко.

Он добавил, что «смарт-партия» направлена ​​на то, чтобы строить «смарт-страну». То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир, сказал Корниенко.

«Такую страну мечты вместе с нашей партией мы будем строить. Рано или поздно ее построим», — подытожил политик.

Накануне стало известно, что на съезде партии «Слуга народа» презентовали доктрину политической силы. В документе содержится пять стратегических направлений. Первое включает мир, в том числе борьбу с расколом в обществе «на восток и запад», «на "нациков" и "ватников"». Партия пообещала «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».