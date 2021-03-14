«В прошлом году я полушутя сказал, что "слуги народа" должны быть "секси", то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу — "смарт-партии". У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. <…> Партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», — пообещал Корниенко.
Он добавил, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир, сказал Корниенко.
«Такую страну мечты вместе с нашей партией мы будем строить. Рано или поздно ее построим», — подытожил политик.
Накануне стало известно, что на съезде партии «Слуга народа» презентовали доктрину политической силы. В документе содержится пять стратегических направлений. Первое включает мир, в том числе борьбу с расколом в обществе «на восток и запад», «на "нациков" и "ватников"». Партия пообещала «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».