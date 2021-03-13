Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к гражданам, в котором заявил о поддержке санкций, введенных США в отношении предпринимателя Игоря Коломойского. Видеозапись была обнародована на Facebook-странице Зеленского в ночь на 13 марта

Ошибка Коломойского. После войны хижинам — война дворцам © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

«О санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка — мы поддерживаем это решение», — сказал Зеленский.

Сериал «Слуга народа», который вытолкнул Зеленского на вершину украинской власти, вышел на канале «1+1», там же выходили и другие программы Зеленского, в том числе популярное юмористическое шоу «95 квартал».

В СМИ сообщалось, что Коломойский финансировал предвыборную кампанию Зеленского. Известно, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» существенную часть фракции Верховной Рады составляют депутаты, работающие на Коломойского.