Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал 10 марта в интервью «Общественному», почему итоговые результаты всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского так и не были опубликованы

«Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность», — отметил он.

По словам депутата, обнародование результатов «отошло на второй план». Слуга не того народа: опрос показал, что украинцы думают о Зеленском © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Осенью прошлого года Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки на местные выборы и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

Первым вопросом стала необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предложил украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.