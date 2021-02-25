Украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский презентовал ребрендинг клипа на трек «Юный орел», с которым в 1997 году он начал сольную карьеру. О новом видео в формате 3D VR артист рассказал на странице в Instagram 25 февраля

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Режиссером клипа выступила выпускница КНУКиИ Катя Царик, во время учебы которой «Юный орел» стал хитом.

Новый формат 3D — виртуальная реальность, по словам Поплавского и Царик, только начинают применять в мире, первым освоившим технологию на Украине решил стать родной вуз экс-ректора и выпускницы.

«Покоряем мировой тренд 3D — виртуальная реальность! Это новый уровень! Украина рулит! Мы создаем новую историю современного шоу-бизнеса, первыми в Украине презентовали уникальную работу», — заявил певец.

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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год.