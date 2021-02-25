«Юный орел» — для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации Института культуры. С этой песни стартовал проект "Поющий ректор" как технология. Cегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине», — рассказал предысторию песни Поплавский.
Режиссером клипа выступила выпускница КНУКиИ Катя Царик, во время учебы которой «Юный орел» стал хитом.
Новый формат 3D — виртуальная реальность, по словам Поплавского и Царик, только начинают применять в мире, первым освоившим технологию на Украине решил стать родной вуз экс-ректора и выпускницы.
«Покоряем мировой тренд 3D — виртуальная реальность! Это новый уровень! Украина рулит! Мы создаем новую историю современного шоу-бизнеса, первыми в Украине презентовали уникальную работу», — заявил певец.
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Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год.