«Яма», в которой сегодня оказалась Украина, — это результат заигрываний с русским языком со стороны некоторых политиков, включая предыдущих президентов, заявил он.
«Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — заявил Данилов.
Чиновник выразил сожаление в связи с тем, что украинские власти «за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране».
По его словам, Украина сможет уйти от российского информационного влияния лишь в том случае, если украинцы массово станут получать информацию из англоязычных источников.
Тем самым он фактически признал неспособность киевского режима вести успешную антироссийскую пропаганду среди жителей Украины.