Украинских граждан нужно приучить получать информацию не из российских, а из англоязычных ресурсов, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в своем выступлении на форуме «Украина 30»

«Яма», в которой сегодня оказалась Украина, — это результат заигрываний с русским языком со стороны некоторых политиков, включая предыдущих президентов, заявил он.

«Знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — заявил Данилов.

Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, Украина сможет уйти от российского информационного влияния лишь в том случае, если украинцы массово станут получать информацию из англоязычных источников.

Тем самым он фактически признал неспособность киевского режима вести успешную антироссийскую пропаганду среди жителей Украины.