Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Пушилин заподозрил Киев в подготовке к новой войне в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«На фоне эскалации конфликта со стороны Украины на линии соприкосновения подобные демарши на политической переговорной площадке нас не удивляют. За шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования диалога — подмену понятий текста Комплекса мер, лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах… Так что нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания», — сказал Пушилин.

По его словам, все усилия представителей украинской стороны в Контактной группе перед очередными встречами направлены только на деструктив.

«Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет, поэтому продолжает свой излюбленный прием — провокаций — на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом», — подытожил глава ДНР.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.