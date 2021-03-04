Глава Кабмина напомнил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавируса.
«Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет», — сказал премьер.
По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в «красную зону» эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна. Кроме того, Шмыгаль допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.
Также Шмыгаль подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.
Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.