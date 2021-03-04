Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после перехода всех областей в «красную зону» локдаун придется вводить по всей стране. Об этом он заявил 4 марта на пресс-конференции, посвящённой году работы правительства, передает «Интерфакс-Украина»

Глава Кабмина напомнил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

«Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет», — сказал премьер.

По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в «красную зону» эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна. Кроме того, Шмыгаль допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.