Даже если российские миротворцы уйдут из Приднестровья, у Кишинева не хватит внутренних ресурсов и внутренней стабильности для того чтобы атаковать регион. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Молдавский эксперт сказал, кого выберет Россия между Молдавией и Приднестровьем © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявлял, что Москва едва ли примет требование президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья. Дипломат также отмечал, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато последствиями.

Эксперт пояснил, что в Приднестровье от некогда большой группировки российских миротворцев сегодня осталось только несколько наблюдательных постов, которые только символизируют российское присутствие.

«Даже если бы их заменили наблюдателями ОБСЕ, ничего бы страшного не произошло. Просто у нас бы началось нытье по поводу того, что мы, мол, сдали Приднестровье. А в Приднестровье начались бы вопросы в стиле «скажите, а вы нас уже сдали, или еще нет?». Молдаване бы праздновали великую победу. Напились бы, пару человек бы умерло. Жалко просто. Но по сути ничего бы не поменялось», — иронизирует Ищенко.

Наконец, добавил политолог, Молдавия не рискнет атаковать Приднестровье, потому что оно ей не нужно, и потому что она понимает, что Россия все равно не позволит ей сделать это безнаказанно.