Молочная отрасль Украины на грани краха, чтобы ее спасти, нужно ввести квоты на импорт молочной продукции, сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов. Его слова приводит пресс-служба ВАС 3 марта

Соколов отметил, что ряд стран ЕС проводит агрессивную политику в торговле с Украиной, в скрытном режиме субсидируя экспорт на Украину.

«В 2020 году Украина впервые за свою историю стала нетто-импортером молочной продукции — импорт перевесил экспорт молочки вдвое. Причина — в скрытом субсидировании экспорта молочных продуктов в Украине рядом европейских стран», — подчеркнул замглавы ВАС.

«Остановите Европу!» Украинские молочники в ожидании невозможного © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

При этом еще в 2018 году Украина была лидером в ЕС по экспорту казеина, масла и сухого обезжиренного молока, поэтому реагировать на ситуацию нужно немедленно и радикально, добавил Соколов.

ВАС настаивает на необходимости скорейшего рассмотрения Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявления переработчиков молока о проведении специального защитного расследования и немедленного ввода квот на импорт молочной продукции на Украину.

Соколов отметил, что причины для принятия такого решения очевидны и неоспоримы, поскольку оно отвечает национальным интересам Украины.