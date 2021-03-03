За решение проголосовали 277 депутатов. Новый закон предлагает отменить сезонный перевод часов на час вперед и назад и установить единое время на всей территории Украины.
В частности, всемирное координированное время (по Гринвичу) будет плюс два часа. Согласно документу Украина может навсегда остаться на «зимнем» времени с разницей по Москве в один час. В настоящее время в Москве на час больше, чем на Украине.
«Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября… Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется», — указано в пояснительной записке.
Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ также направлен на противодействие России. По его словам, «закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.