Депутаты Верховной Рады поддержали инициативу отменить переход Украины на зимнее и летнее время в первом чтении. Трансляцию заседания парламента 3 марта вел телеканал «Рада»

За решение проголосовали 277 депутатов. Новый закон предлагает отменить сезонный перевод часов на час вперед и назад и установить единое время на всей территории Украины.

Рада одобрила ужесточение наказания за ложное минирование © rada.gov.ua

«Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября… Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется», — указано в пояснительной записке.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что документ также направлен на противодействие России. По его словам, «закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.