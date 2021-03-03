«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Моссаковский.
«Не стало Юры Розанова. Горе», — подтвердил комментатор Василий Уткин.
Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. С сентября 2012 года комментатор переехал на Украину, где работал на каналах, входящих в ООО «Медиа Группа Украина»: ТРК «Украина», «Футбол» и «Футбол+».
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
В 2012 году Розанова наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.
В апреле 2014 года ведущий покинул Украину, объяснив свое решение политической ситуацией в стране.
«Мне было так хорошо в Украине, как не было нигде лет, наверное, десять. Но сейчас и впрямь я не могу уйти от ежеминутного переживания из-за политической ситуации. Я всегда был вне политики. И счастлив, что Господь дал мне заниматься делом, где это вроде в принципе возможно. В принципе. Но не выходит», — сказал тогда Розанов.
С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за онкологии, но в ноябре 2019-го он все-таки вернулся к работе, параллельно проходя лечение.