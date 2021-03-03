Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет после долгой борьбы с онкологией. О смерти 3 марта сообщил его коллега Михаил Моссаковский в своем Twitter

Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Не стало Юры Розанова. Горе», — подтвердил комментатор Василий Уткин.

Розанов работал на футбольных и хоккейных матчах. С сентября 2012 года комментатор переехал на Украину, где работал на каналах, входящих в ООО «Медиа Группа Украина»: ТРК «Украина», «Футбол» и «Футбол+».

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021

​В 2012 году Розанова наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

В апреле 2014 года ведущий покинул Украину, объяснив свое решение политической ситуацией в стране.

«Мне было так хорошо в Украине, как не было нигде лет, наверное, десять. Но сейчас и впрямь я не могу уйти от ежеминутного переживания из-за политической ситуации. Я всегда был вне политики. И счастлив, что Господь дал мне заниматься делом, где это вроде в принципе возможно. В принципе. Но не выходит», — сказал тогда Розанов.

С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за онкологии, но в ноябре 2019-го он все-таки вернулся к работе, параллельно проходя лечение.