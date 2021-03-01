Гороскоп экс-депутата Верховной Рады от националистической партии «Свобода» Ирины Фарион свидетельствует о непомерном тщеславии и стремлении подавлять других. Об этом написала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Автор напомнила скандальные высказывания Ирины Фарион и предположила, чем может быть вызвано ее раздутое самомнение.

Виной тому Юпитер в соединении с Солнцем (стремление доводить все до гротеска), а также Луна в Стрельце (нервная раздражительность, желание подавлять окружающих) в ее гороскопе.

«По поводу ее членства в КПСС Фарион со смехом заявила, что "орлицы не отчитываются перед гиенами". Вот что творит Луна квадрат Уран и Плутон. И Солнце плюс Юпитер. Человек мыслит в логике "я прав, а вы все… идите подальше"», — отметила Мурзина.

Кроме того, добавила астролог, Сатурн оппозиция Уран делает человека нетерпимым и, соответственно, непопулярным. Фарион взорвала TikTok ответом про Россию © Facebook, Ірина Фаріон

Несмотря на восхищение части общества бескомпромиссной «орлицей», человеку с пренебрежительным отношением к «гиенам», то есть ко всем остальным, кроме себя, всенародной поддержки не добиться, подчеркнула Мурзина.

Фарион регулярно оскорбляет не только русскоязычных жителей Украины. Она глумилась над убитым Олесем Бузиной, желала умереть в страшных муках журналисту Дмитрию Гордону, а президента Владимира Зеленского обзывала быдляком.

Таким образом, репутация «сумасшедшей ведьмы» прочно вычеркнула Ирину Фарион из политической жизни, подытожила астролог.

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В 2019 году партия «Свобода», членом которой является Фарион, не прошла 5-процентный барьер в Верховную Раду.