Министр подчеркнул, что допускает возможность выдачи гражданам каннабиноидов по рецепту.
«Но я категорически против, чтобы разрешить марихуану выращивать на подоконнике в горшочке и при необходимости употреблять», — пояснил он.
Аваков добавил, что марихуана впоследствии приводит к зависимости от более тяжелых наркотиков.
«Это не спасет нашу экономику, это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию», — сказал министр.
Он добавил, что многие страны, которые либерализировали сферу наркотиков, уже жалеют о своем решении.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны на Украине в медицинских целях. Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.