Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 2 марта в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону призвал не спешить с легализацией марихуаны в стране

«На Украине часто под красивой вывеской – плохие идеи»: Разумков не поддерживает легализацию марихуаны © rada.gov.ua

«Но я категорически против, чтобы разрешить марихуану выращивать на подоконнике в горшочке и при необходимости употреблять», — пояснил он.

Аваков добавил, что марихуана впоследствии приводит к зависимости от более тяжелых наркотиков.

«Это не спасет нашу экономику, это просто создаст и без того в нашей непростой жизни дестабилизацию», — сказал министр.

Он добавил, что многие страны, которые либерализировали сферу наркотиков, уже жалеют о своем решении.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны на Украине в медицинских целях. Соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании парламента.