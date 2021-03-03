В казахстанском обществе зреет недовольство и запрос на перемены. Это показали президентские выборы 2019 года, когда оппозиционному кандидату Амиржану Косанову «позволили» набрать 16% голосов. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью «Правда.ру»

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев уверен эксперт.

Грозин отметил, что на парламентских выборах власть «уже таких глупостей не делала», и партию, которая могла бы в глазах общественности ассоциироваться с неким другим путём, просто не допустили к выборам.

В любом случае у казахстанского общества есть элемент усталости, ему непонятно, кто же за что отвечает, есть очень большие сомнения по поводу того, куда идёт страна, добавил специалист.