«Он тогда исполнял роль главного оппонента и очень бестолково слил всё что можно. Но ясно, что это было протестное голосование», — уверен эксперт.
Грозин отметил, что на парламентских выборах власть «уже таких глупостей не делала», и партию, которая могла бы в глазах общественности ассоциироваться с неким другим путём, просто не допустили к выборам.
В любом случае у казахстанского общества есть элемент усталости, ему непонятно, кто же за что отвечает, есть очень большие сомнения по поводу того, куда идёт страна, добавил специалист.